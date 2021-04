A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Saúde, deu início na quarta-feira,14, a vacinação nas Comunidades Ribeirinhas do Igarapé Apuí. A equipe (01), imunizou os ribeirinhos com idade a partir de 40 anos e comorbidades apartir de 18 anos, que receberam a primeira dose. E idosos com idade a partir de 60 anos e comorbidades, receberam a segunda dose. Os trabalhos se estendeu até sábado nas comunidades: Sussuarana, São Bento e Boa Vista.

A equipe(02), atendeu as Comunidades do Rio Paraná dos Mouras, que iniciou na quinta-feira,15, e encerrou no Domingo,18, na comunidade Foz do Paraná.

Dona Maria dos Santos, com (101) anos de idade, a idosa mais velha da Comunidade Foz do Paraná, falou da alegria em tomar a segunda dose da vacina, e concluiu dizendo: agora estou protegida.

Outro morador feliz foi o Senhor Raimundo Nonato, que falou da importância de tomar a vacina. O mesmo ainda relatou que a sua maior alegria,foi quando a sua mãe disse: meu filho eu ja me vacinei. Raimundo concluiu fazendo um apelo para as pessoas que ainda não tomaram a vacina, que tome.

A Coordenadora local do(PNI) Programa Nacional de Imunização, falou da felicidade de está fazendo esse atendimento de vacinação da Covid-19 nas comunidades. Apesar das dificuldades, da trajetória que é muito difícil, a equipe não tem medido esforços para fazer um atendimento de qualidade, envolvendo todas as comunidades ribeirinhas. Agradecemos o empenho do Secretário de saúde e do Prefeito Jailson Amorim, por esta sempre à disposição para melhorar cada vez mais as nossas ações de saúde, concluiu à Técnica em Enfermagem Débora Caroline.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Sem compaixão Com o povo brasileiro, Jair Monstro Bolsonaro precisa ser afastado urgente, pelo bem do País! Bolsonaro precisa ser responsabilizado pelos rumos que o Brasil seguiu diante da pandemia e principalmente responsabilizado pelo número de mortos por covid, que ele tanto esnobou.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.