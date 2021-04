O município com cerca de 2º mil habitantes, se divide em muitas comunidades assentamentos, nesse período do ano o acesso para se chegar em algumas localidades é extremamente difícil. Com um planejamento acertado e sendo acompanhado de perto pelo prefeito Bené Damasceno e da vice Edna Cuiabano; que também responde pela pasta da saúde, os agentes da vigilância epidemiológica do município fizeram até aqui o melhor trabalho de imunização no Acre.

Somente nas últimas duas semanas, os projetos de assentamentos mais distantes receberam a equipe da imunização, que iniciou vacinar pessoas a partir dos 18 aos 59 anos de idade nas referidas comunidades;

PA Caquetá

PA Porto Acre

PA Alonso (parte)

PA Espinhara II (parte)

PA Tocantins (parte)

PAE Barreiro

PAD Humaitá (parte)

PDS Nova Esperança

PE Polo Leiteiro de Porto Acre

O Gráfico mostrando como andam as 22 cidades do estado nos seus cronogramas de vacinação, mostra Porto Acre no topo e com um trabalho destacado.

Paralelo a melhor campanha de imunização, agentes de saúde fazem trabalhos de prevenção e conscientização na cidade e inclusive Porto Acre é a primeira cidade a distribuir kit com álcool em gel e máscara para população.

Outra campanha de vacinação, desta vez contra a gripe iniciou e a prefeitura divulgou o cronograma para que a população não perca sua vez, veja;

A vacinação será realizada por etapas, então fique atento as datas.

Primeira Etapa – (13/04 a 10/05)

Público alvo:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

– Gestantes

– Puérperas

– Povos Indígenas

– Trabalhadores da Saúde

Segunda Etapa – (11/05 a 08/06)

Público alvo:

– Idosos 60 anos+

– Professores das escolas públicas e privadas

Terceira Etapa – (09/06 a 09/07)

Público alvo:

– Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais,

– Pessoas com deficiência permanente,

– Forças de segurança e salvamento,

– Forças armadas,

– Caminhoneiros

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso,

– Trabalhadores portuários,

– Funcionários do sistema prisional,

– Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e

– População privada de liberdade.

Sem compaixão Com o povo brasileiro, Jair Monstro Bolsonaro precisa ser afastado urgente, pelo bem do País! Bolsonaro precisa ser responsabilizado pelos rumos que o Brasil seguiu diante da pandemia e principalmente responsabilizado pelo número de mortos por covid, que ele tanto esnobou.

