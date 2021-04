Uma guarnição da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prendeu na noite deste sábado, 17, um indivíduo de 25 anos, após o mesmo praticar roubos no bairro Vila Nova.

De acordo com informações, os Militares realizavam patrulhamento, quando foram informados por populares a respeito de um cidadão que estaria cometendo vários roubos a celular naquela região.

Após rondas nas proximidades, uma equipe conseguiu abordar o suspeito e com ele foi encontrada uma faca e um aparelho celular proveniente dos roubos. O indivíduo foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla).

