Uma bebedeira acabou com um homem morto nesse sábado (17), na comunidade do Porongaba, região da Reserva Extrativista Chico Mendes, na zona rural de Epitaciolândia, no interior do Acre. Gelsimar Silva Calvacante foi assassinado com cerca de sete golpes de faca.

O delegado responsável pelas investigações, Luis Tonini, contou que o crime ocorreu por volta das 16h e que a informação chegou para polícia já à noite. Como o local é de difícil acesso, a equipe só conseguiu chegar na madrugada de domingo (18), isolou a área para os trabalhos de perícia e fez a remoção do corpo.

No local, o irmão do suspeito relatou à polícia que a vítima e seu irmão estavam em uma bebedeira e que, horas depois, um adolescente chegou em sua casa, que fica a quase dois quilômetros de distância do local, informando que tinha acontecido o homicídio. Ele foi até a casa do irmão para saber o que tinha ocorrido.

“Quando ele chegou lá, o irmão estava saindo e negou a autoria dos fatos, mas o corpo da vítima estava no chão. Estavam em uma bebedeira mesmo. A motivação do crime a gente ainda precisa descobrir, mas, pelo que levantamos, a vítima morava na casa do suposto autor, então a suspeita é que seja questão de ciúmes em relação à mulher do suspeito. Ainda não temos certeza dessa motivação, mas provavelmente se deu por conta disso”, disse o delegado.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para os devidos procedimentos. A polícia ainda fez buscas na região, mas não localizou o suspeito. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

“Já ouvi duas pessoas e pretendo ouvir, pelo menos, outras três pessoas para tentar concluir essa investigação e chegar na autoria”, finalizou Tonini. Com informações do G1 Acre.

