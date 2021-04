Assessoria – A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), recebeu no último sábado, 17, mais 266 mil seringas do Ministério da Saúde para serem utilizadas na vacinação contra a Covid-19. Serão distribuídas aos municípios de acordo com o envio das vacinas.

“Hoje nós temos um estoque de 550 mil seringas apenas para a vacinação contra Covid-19, sendo que o Estado conta com 68 mil seringas para outros imunizantes, além do estoque de cada município”, destacou a coordenadora do PNI, Renata Quiles.

De acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, até o momento, o Acre registra 105.572 doses aplicadas, sendo 83.807 primeiras doses e 21.765 segundas doses.

