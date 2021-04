O parlamentar foi conhecer os novos serviços disponibilizados pela unidade de saúde à população do Juruá. O governo do estado enviou à UPA um novo aparelho de Raio-X bem mais moderno do que já existia no local.

Também está sendo construída na unidade a usina de oxigênio, que vai poder receber pacientes em estado grave com Covid-19, caso aconteça falta de leitos no Hospital de Campanha em Cruzeiro do Sul.

“Nós já tínhamos um aparelho aqui, mas o governador resolveu enviar um mais moderno, digital, que vai ajudar ainda mais os médicos nos diagnósticos. Em relação a nossa usina, terminamos nas sexta a primeira parte da tubulação foi concluída, hoje chegam os eletricistas e a previsão é que nossa usina já funcionando”, afirmou Macson Rosas, gerente geral da UPA.

A UPA de Cruzeiro do Sul foi inaugurada em novembro de 2019 e tem se constituído em uma importante ferramenta de saúde para as populações do Juruá e também dos municípios do sul do Amazonas, que pela proximidade acabam buscando atendimento no Acre.

Nicolau elogiou o trabalho que já vem sendo feito na UPA e agradeceu ao governador pelos novos investimentos. “Importante a gente acompanhar de perto as dificuldades e também a transformação que essa UPA tem feito na vida das pessoas. Estou me colocando à disposição para ajudar a unidade de saúde no que for preciso. Conte comigo e com todos os demais deputados que estão juntos para colaborar na melhoria dos atendimentos à nossa população”, disse Nicolau .

Além de Macson, o presidente da Aleac foi recepcionado em sua visita por Cleilson Costa, gerente administrativo, e Elane Furtado, que é gerente de assistência da unidade de saúde.

