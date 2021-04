Assessoria – Quatorze mulheres, quatorze histórias de lutas e superações gravadas na mente, e, em cada traço do corpo, as marcas do passar do tempo. Por falar em corpo, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Programa Saúde Itinerante, prestou atendimento ginecológico às moradoras do Lar Vicentino, em Rio Branco, nesta sexta-feira, 16. Trata-se de uma maneira responsável e carinhosa de demonstrar cuidado com quem já tanto contribuiu com a história do estado.

Enfermeiro responsável na unidade, Pablo Leite explica que, em uma avaliação feita pela equipe da casa, foi detectada a importância do atendimento clínico de um profissional da área de ginecologia: “Para avaliar as funções delas, para podermos dar mais qualidade de vida às nossas idosas”.

Aconchego

A parceria resulta em mais saúde e conforto às moradoras: “Temos que agradecer a parceria que temos com a Sesacre, que trouxe o programa para realizar esse atendimento. E é gratificante, principalmente nesse momento de pandemia que não podemos estar saindo com elas, e é mais aconchegante”, destacou a presidente do Conselho da Sociedade São Vicente de Paulo, responsável pelo Lar Vicentino, Ana Maria Sobreira.

O Programa

O Programa Saúde Itinerante é uma política estadual que leva cidadania à população acreana, principalmente às pessoas que moram em localidades de difícil acesso, e, é financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

“Não é uma ação específica do cronograma de atendimentos do programa, mas, dada a necessidade, acionamos uma ginecologista, enfermeiras e assistente social para prestar atendimento hoje”, explicou Rosemary Fernandes, coordenadora do Programa.

