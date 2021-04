A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da secretaria Municipal de Meio Ambiente esteve reunida nesta sexta-feira (16), com representantes da Cooperativa de Reciclagem Coopsul, mantendo diálogo sobre a reciclagem e a coleta seletiva.

Sendo os mesmos, processos importantes para o meio ambiente e a população. Atitudes coerentes e de preservação mantém o ambiente sustentável para a gerações atuais e futuras.

As alternativas adequadas de descarte do lixo, conscientização e hábitos corretos contribuem para uma melhor sustentabilidade.

Marcia Queiroz, orienta: que Cuidar do Meio Ambiente é dever de todos, se juntos preservamos teremos uma cidade limpa e organizada, concluiu a Secretária.

