Os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e os agentes de endemias passaram o ano de 2020 sem reajuste para a categoria. Vinham recebendo apenas R$1.250 como salário base.

Essa semana foi definido durante um encontro com representantes dos setores jurídico e financeiro da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que os mesmos passarão a receber o salário base de R$ 1.550, a partir do próximo vencimento. Os secretários de administração João Pereira, de articulação José Maria e a secretaria adjunta de Saúde Valéria Lima também participaram do encontro.

A decisão, tomada por determinação do prefeito Zequinha Lima, beneficia 179 agentes comunitários de saúde e 150 agentes de endemias, um total de 305 trabalhadores e suas famílias. O papel dos agentes de saúde foi enfatizado nesta pandemia, sendo os responsáveis por fornecer os indicadores de saúde da população de Cruzeiro do Sul, com o qual são definidos os recursos federais.

Como os dados do IBGE sobre a população estão desatualizados e o censo atrasado e com verba para este ano cortada, caberão aos ACSs apontar as reais dimensões da população, faixas etária, comorbidades, entre outras.

“O que houve aqui hoje foi uma valorização e reconhecimento por quem esteve e está na linha de frente, desempenhando um importante papel na alagação e na pandemia. Todos ganhamos com isso”, disse Adauto Sampaio, representante do Sintesac em Cruzeiro do Sul.

O presidente do sindicato dos ACSs, Jairo Benitez agradeceu o empenho da gestão. “Conseguimos o objetivo do piso salarial tão sonhado pela categoria, somos gratos pela resposta do prefeito Zequinha”, disse Jairo.

A representante dos agentes de endemias, Zuila Lima também agradeceu pelo apoio.

“Estamos satisfeitos pela resposta positiva atualizando nosso salário ao piso nacional”, disse Zuila Lima, representante do sindicato dos agentes de endemias.

Para o Prefeito Zequinha Lima, a classe tem um papel primordial para as ações de prevenção e cuidados com a saúde da população.

“Essa classe precisa ser valorizada, e faremos o que estiver ao nosso alcance. Sempre defendi que todos tenham seus salários e sei o quanto isso significa no final do mês , agora os agentes de saúde e de endemias terão seus salários equiparados ao piso salarial nacional , eles merecem”, falou o prefeito.

