O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), fez uma visita, nesta sexta-feira, 16, a obra de perfuração de um poço artesiano com 160 metros de profundidade no bairro do Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul.

Nicolau Júnior considera que o programa de perfuração de poços artesianos que está sendo implantado pelo governador Gladson Cameli para resolver o problema histórico de várias décadas da falta de água em alguns bairros de Cruzeiro do Sul é um marco. A falta de água é a principal reivindicação desses moradores.

“Quero agradecer ao Braz, gerente do Depasa aqui em Cruzeiro pelo convite para visitar a perfuração desse poço artesiano que vem atender a população de parte do bairro do Aeroporto Velho, além do Formoso e a Vila Rica. O problema de água nessa região é histórico e na gestão do governador Gladson Cameli está sendo finalmente resolvido” enfatiza o deputado.

Ao parabenizar a gestão do Depasa pelo ousado investimento, o parlamentar se colocou à disposição junto com a Assembleia Legislativa para apoiar o trabalho de perfuração dos poços artesianos que já construiu outros cinco poços, além do Aeroporto Velho que está na sua fase de conclusão.

“Quero parabenizar a diretora-presidente do Depasa, doutora Waleska Dessoti, que está dando todo apoio e investindo na perfuração destes poços artesianos com a estrutura do órgão e depois de concluídos com certeza vão resolver em definitivo o problema de falta de água nos bairros do município. Estamos à disposição para apoiar esse trabalho”, afirma.

O gerente do Depasa em Cruzeiro do Sul, Braz Pedrosa destacou que no segundo semestre, depois da conclusão dos poços artesianos de Cruzeiro do Sul, o Depasa realizará o trabalho no município de Tarauacá, iniciando pelo bairro do Corcovado para solucionar também o problema município vizinho”, ressalta.

