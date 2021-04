O ex-presidente Lula foi ao sindicato dos Metalúrgicos do ABC neste sábado (17) contribuir na campanha de arrecadação de alimentos para famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e lamentou a situação grave que o brasileiro enfrenta.

“Este país tem terra, tem produção. Não tem outra explicação para a fome do que a irresponsabilidade de quem governa esse país. O Brasil poderia ter qualquer outro problema, menos a fome”, apontou Lula.

O petista ainda lembrou que, durante as gestões do PT, “o Brasil saiu do mapa da fome e 2012” e agora volta a enfrentar situação de miséria.

O sindicato dos Metalúrgicos promove durante o fim de semana um “Drive thru” solidário para arrecadação de alimentos. Saiba mais aqui.

