Assessoria – O mês de abril, intitulado “Abril Verde”, tem sido dedicado às ações de prevenção aos acidentes de trabalho e à promoção à saúde do trabalhador. Visando melhorar a qualidade de vida e rotina dos profissionais, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) promoveu nesta quinta-feira, 15, em Rio Branco, a palestra Sono e Saúde, dada a importância do tema na rotina dos servidores da saúde.

“Os trabalhadores dos turnos noturnos sofrem alteração na exposição ao claro-escuro, o que causa perturbação dos ritmos circadianos [dia-noite], e como consequência têm menos qualidade de sono”, explica a palestrante, enfermeira e doutora de Saúde Coletiva, Emanuela Santos.

Durante a palestra, foi abordada a importância do tema, e também foram realizadas orientações que objetivam melhorar a qualidade do sono desses profissionais. “Levamos aos trabalhadores do Into-(AC) orientações de como as organizações podem implementar ações que visem proteger a saúde dos trabalhadores, bem como discutimos medidas de higiene do sono, que os próprios trabalhadores podem adotar para minimizar os danos que a privação de sono pode trazer”, explicou a palestrante.

A palestra ocorreu no período noturno a pedido dos profissionais da instituição, que busca promover capacitações e palestras que melhorem a qualidade de trabalho dos servidores e, consequentemente, de assistência aos pacientes.

Emanuela Santos, que também faz parte da Associação Brasileira do Sono, acrescenta que “já é consenso no meio científico que a privação do sono de forma contínua está associada a menor imunidade, agravos cardiovasculares, obesidade, síndrome metabólica, sintomas depressivos, menor performance laboral e diminuição à adesão a hábitos saudáveis”.

