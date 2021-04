Assessoria – Estão abertas as inscrições para o ingresso em cursos de formação inicial e continuada (FICs) ofertados pelo governo do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr). Ao todo, são 367 vagas disponíveis para todo o estado. As inscrições estendem-se até o dia 30 de abril (confira o edital).

As aulas serão ministradas na modalidade de educação a distância (EaD). A inscrição do candidato se dará exclusivamente via-internet, basta clicar aqui. A seleção será realizada mediante ordem de inscrição, ou seja, os primeiros a se inscrever ficam com a vaga.

Os cursos serão executados pelas escolas técnicas que integram a Rede Ieptec/Dom Moacyr. Na Escola Campos Pereira, de Rio Branco, por exemplo, serão ofertados os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Contabilidade, Assistente de Recursos Humanos e de Promotor de Vendas.

Já os cursos de Balconista de Farmácia, Recepcionista em Serviço de Saúde e o de Higienista de Serviço de Saúde ficarão sob a responsabilidade da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha.

A Escola João de Deus, em Plácido de Castro, executará os cursos de Assistente Administrativo e o de Recepcionista. No pólo em Cruzeiro do Sul, o Ceflora executará os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Faturamento e Assistente de Recursos Humanos.

“Os cursos ofertados são públicos e gratuitos. Foram viabilizados mediante pactuação do governo do Estado, por meio do Ieptec, com o Ministério da Educação, por meio do Programa Pronatec/Novos Caminhos”, destaca o presidente do Ieptec, Francineudo Costa.

As inscrições

No ato de inscrição, o candidato deve estar atento aos requisitos necessários: possuir um e-mail válido; estar logado numa conta Google (Gmail); fornecer os números de RG e CPF; indicar telefone para contato; possuir escolaridade e idade mínima exigida pelo curso, entre outros.

É necessário, ainda, enviar cópia digital e legível de documento de identidade, CPF, comprovante de endereço, de escolaridade (declaração ou histórico) e dos demais documentos exigidos.

A Coordenação-Geral de EaD da instituição alerta para a leitura e observância do edital, já que os candidatos que não cumprirem todos os requisitos exigidos serão automaticamente desclassificados do certame.

