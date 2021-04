Assessoria – A Escola Vocacionada de Artes, de Rio Branco, está com as pré-matrículas abertas para os alunos que concluíram o 9° ano do ensino fundamental. Para realizar a matrícula, o aluno interessado pode acessar o formulário de inscrição Clique aqui e veja https://forms .gle ou comparecer à escola, localizada na Avenida Central 92, Bairro Tucumã ll, na antiga Escola de Música. As pré-matrículas poderão ser realizadas até 21 de abril de 2021.

A Escola Vocacionada de Artes faz parte do novo modelo de ensino da rede estadual, que será adotado a partir do início do ano letivo de 2021. A nova modalidade na instituição, que é de ensino médio, tem como objetivo orientar o aluno para uma formação específica, permitindo ao estudante optar por disciplinas voltadas às linguagens artísticas, como Artes Visuais, Dança, Música e Artes Cênicas.

Segundo o diretor da escola, Antônio Marcos Barros, o aluno faz no primeiro ano as disciplinas obrigatórias do novo ensino médio, que são focadas na linguagem, produção e interpretação musical, e a partir do segundo ano inicia nas rotas de aprofundamento, que elegem disciplinas voltadas à formação específica, frisando as linguagens artísticas em que apresentar maior aptidão.

“Nesse novo ensino médio, o aluno poderá cursar disciplinas eletivas, nas quais realizará estudos voltados para a sua área de propensão artística e, também, voltados para seu projeto de vida, em que será incentivado a criar metas, visando a obtenção de foco para o futuro”, explica o diretor.

Outros modelos da nova modalidade de ensino serão implementados nesse primeiro momento, todos na capital. Um será na Escola Darcy Vargas, onde funcionará a Escola Vocacionada de Línguas, outra escola é o Cerbr, que trará a abordagem de Iniciação Científica e Tecnológica, além da Escola Cláudio Augusto, localizada na rodovia AC-90 (Transacreana), que será voltada para o ensino agrícola.

