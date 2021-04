E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Diante do desleixo do prefeito Bocalom (PP) com o patrimônio público, os moradores do bairro Preventório, em Rio Branco não tiveram outra alternativa a não ser fazer uma cotinha para ajeitar a rua Rio grande do sul, para assim minimizar os transtornos causados pela falta de trafegabilidade das vias públicas.

Veja o Vídeo:

