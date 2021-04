Assessoria – O Banco da Amazônia, por meio do Programa Amazônia Florescer, disponibiliza crédito rápido e sem burocracia para empreendedores de Rio Branco, Senador Guiomard e Bujari.

Na manhã desta quinta-feira, 15, a gerente-geral de operações do programa, Bruna Carvalho, e o coordenador do programa no Acre, José Ramos, estiveram reunidos com a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique. para tratar de parceria.

“Essa é uma importante linha de crédito para ajudar o microempreendedor a fomentar seu negócio. Os juros são baixíssimos, de 2,4% por mês, e o crédito é de fácil acesso. Neste momento de pandemia, muitos empreendedores estão precisando desse aporte”, declara a secretária.

A gerente do programa ressalta que, além de emprestar o recurso, o banco presta consultoria e oferece curso de educação financeira para que o microempreendedor cresça e gere emprego e renda.

“É um crédito acompanhado, pois queremos que o recurso seja uma oportunidade e não um problema. É uma linha humanizada, vemos a realidade do empreendedor, emprestamos o recurso e fazemos o acompanhamento do negócio”, explica Bruna.

Existem 20 milhões de reais disponíveis nessa linha de crédito para o Acre.

Como acessar

O crédito é destinado para qualquer pessoa que desenvolva atividade produtiva ou possua estabelecimento comercial, como mercearias, armarinhos, lanchonetes, salão de beleza, padaria, costura, artesanato, confecção e outros.

Para acessar o recurso, o empreendedor precisa localizar de três a dez empreendedores que se conheçam bem e sejam avalistas um dos outros, formando uma espécie de grupo solidário. Pelo menos um dos membros precisa estar com o nome sem restrição.

O grupo deve entrar em contato com o Banco da Amazônia por meio dos telefones 3223-4007 ou 9 9906-6606 e solicitar a visita de um assessor de microfinanças. Durante o encontro, é necessário apresentar cópias do CPF, RG e comprovante de endereço. Também é obrigatório que todos apresentem os produtos que comercializam.

