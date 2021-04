A Prefeitura de Rodrigues Alves, no interior do Acre, abriu um processo seletivo para a contratação temporária e emergencial de médicos e demais profissionais da saúde. Os contratados devem atuar em unidades de saúde da zona urbana e rural do município. Com informações do G1 Acre.

As inscrições são gratuitas estão abertas até o próximo dia 23 e podem ser feitas pela internet, no site da Prefeitura, ou presencial na Secretaria Municipal de Saúde, no Centro da cidade, das 8h às 12 e das 14h às 17h.

O edital foi publicado na edição desta sexta-feira (16) do Diário Oficial do Estado (DOE). O processo seletivo e contratação tem validade de até 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os salários vão de R$ 1,1 mil a R$ 4,4 mil.

Entre as vagas estão para os cargos de médico clínico geral, médico ginecologista, enfermeiro, psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, bioquímico, biomédico, farmacêutico, nutricionista, assistente social e outros.

Conforme edital, a contratação temporária e emergencial visa a manutenção dos serviços na área da Saúde municipal, para efetivação das medidas de prevenção e combate aos efeitos do novo coronavírus, da dengue e da malária no município.

Com uma população de pouco mais de 19.3 mil habitantes, Rodrigues Alves tem 675 casos confirmados de Covid-19 até essa quinta (15), o que equivale a 348 casos a cada 10 mil habitantes. Dez pessoas morreram em decorrência da doença na cidade. A taxa de letalidade é 1,5% e a de mortalidade é de 0,05 a cada mil habitantes.

O processo seletivo vai ser feito em duas etapas, sendo a primeira por análise de currículo e a segunda prova de títulos. Não foi divulgada data para realização das etapas.

Confira as vagas:

Médico clínico geral – 2

Médico ginecologista – 1

Enfermeiro – 8

Psicólogo – 1

Fisioterapeuta – 1

Farmacêutico – 1

Nutricionista – 1

Assistente social – 1

Técnico de enfermagem – 8

Bioquímico/biomédico – 1

Agente de combate às endemias – 5

Odontólogo – 2

Técnico em análises clínicas e laboratoriais – 4 para cadastro de reserva

Microscopista – 3

Auxiliar de farmácia – 1

Auxiliar de consultório odontológico – 1

Técnico em vigilância sanitária – 1

