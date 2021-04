Na manhã desta quinta-feira (15), a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu um micro-ônibus escolar do Programa “Caminho da Escola” do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O veículo será usado para o transporte de alunos da zona rural do município, possui 29 lugares e uma plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais. O valor será custeado com recursos do Fundo e contrapartida municipal.

O objetivo do Programa Caminho da Escola é renovar e ampliar a frota de veículos escolares e proporcionar segurança e estabilidade no transporte, permitindo aos alunos acesso e o prosseguimento na escola, por meio do transporte diário. Para ser contemplado, o município realizou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a solicitação e cadastro junto ao FNDE, no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR). Após a aprovação, foi firmado um termo de compromisso com o Ministério da Educação e o recurso foi liberado.

O prefeito Sérgio Lopes destacou que a aquisição do veículo veio em boa hora para a Secretaria de Educação, que ganha mais um aliado para sua melhoria. “Esse veículo é uma ajuda importante do Governo Federal e será um incremento considerável no transporte escolar da cidade, por enquanto estamos com o sistema de aulas remotas por causa da pandemia da covid-19 más tão logo isso tudo passe, nossos alunos poderão contar com mais esse veículo”, disse ele.

A secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, acredita que o micro-ônibus irá facilitar notavelmente o transporte dos alunos. “Este veículo irá melhorar nosso trabalho. Quando conseguimos atender a comunidade através do transporte escolar, damos a garantia de que as crianças estão nas escolas e bem cuidadas”, disse ela.

Na ocasião, estavam presentes o coordenador de Ensino Cleisson Gomes, o vice prefeito Professor Soares e o Secretário de Administração Sergio Mesquita. Segundo relatou o vice-prefeito, a educação é uma prioridade nessa gestão. “Sabemos que todos os setores merecem atenção, na educação em especial é uma prioridade, pois precisamos dar condições para que nossos profissionais exerçam um bom trabalho, e ainda garantir que os alunos cheguem na escola com segurança.” Destacou o Professor.

