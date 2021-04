Nesta quarta-feira, 14/04, o Prefeito Jailson Amorim, o Vice-prefeito Pastor Nilson Magalhães, juntamente com vereadores e secretários municipais receberam, na sede do executivo municipal, a visita do Senador Sérgio Petecão, que agradeceu ao prefeito pelo carinho e a recepção e aproveitou para falar que Rodrigues Alves é um município diferenciado por ter aqui amigos e histórias de amizades que muito o orgulham.

“Nós conhecemos Rodrigues Alves e sua gente virtuosa e de valor, tanto da cidade como da zona rural. Temos um município extenso, com mais mil quilômetros de ramais, o que traz uma série de muitos e diversificados problemas. Como parlamentar preocupado com o desenvolvimento da região, devo reconhecer e agradecer a parceria da Deputada Jéssica Sales, que também tem ajudado muito com suas ações aqui para o município. Então, vamos continuar ajudando! Estamos conscientes de que temos que ajudar mais. Para isso, só tem um jeito: precisamos vir ao município e reunir com o prefeito, o vice-prefeito, os secretários e saber quais as reais necessidades e prioridades. E hoje, na conversa que tivemos, o prefeito teve a oportunidade de nos apresentar suas prioridades e, se Deus quiser, iremos ajudar muito mais a nossa querida Rodrigues Alves”, concluiu o Senador.

Jailson Amorim agradeceu ao Senador Sérgio Petecão pela visita e pelo empenho que tem dedicado ao Acre, em especial ao nosso município de Rodrigues Alves.

“Assumi a Prefeitura no ano passado. Já estamos com sete meses à frente dessa gestão e o Senador já colocou quase 05 milhões de emendas e mais recursos à disposição das finanças da nossa Cidade. Quero agradecer de coração, Senador, porque quem ganha é o nosso povo que está precisando, principalmente as pessoas da zona rural, pois precisam dos caminhões e dos barcos que o senhor indicou, bem como dos kits de casa de farinha que vão chegar. Aqui são vários investimentos seu, como as reformas do estádio e da quadra sintética do Parque Municipal, além das máquinas pesadas que estão nas ruas garantindo a manutenção e limpeza da nossa cidade. Então, só temos que agradecer sua parceria e continuamos firmes em trazer cada dia mais parceiros para nossa gestão”, concluiu o Prefeito.