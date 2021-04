Polícia Militares do 4° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperaram um veiculo, celulares e dinheiro, na noite desta quinta-feira (15), no Município de Capixaba.

Segundo os militares, foram informados de que ocorreu um roubo em uma loja, onde na ocasião, dois homens e uma mulher entraram em uma loja fizeram reféns e subtraíram dinheiro, celulares e um veículo.

Após patrulhamento, a guarnição localizou o veículo usado no transporte dos objetos subtraídos.

Após informações, a guarnição de Capixaba, com apoio da Companhia CHOQUE/BOPE e de uma guarnição de Senador Guiomard, foi até o “Ramal do Cosmo” onde conseguiram localizar os envolvidos em uma residência.

Após buscas no local, foram encontrados dez celulares, dois relógios, R$ 21,763,00 e dois carros. Os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o dinheiro, objetos e veículos, à Delegacia de Capixaba para demais providências.

