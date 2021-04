Militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) conseguiram recuperar na noite desta quinta-feira, 15, um veículo roubado, que seria levado à Bolívia. O roubo havia acontecido no bairro Sobral e após um acompanhamento foi recuperado na Rodovia AC 40. Duas pessoas foram presas, durante a ação policial.

Após serem informados a respeito de um roubo no Bairro Sobral, em que um veículo Ônix havia sido roubado, os militares realizaram uma barreira na Rodovia Estadual, com intuito de deterem os autores do roubo e recuperarem o veículo.

O condutor ao visualizar a equipe policial, jogou o automóvel contra os policiais e empreendeu fuga, sendo feito um acompanhamento e após 04 quilômetros realizado a abordagem veicular.

A dupla, que ainda tentou empreender fuga a pé, foi detida pelos militares e foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes (Defla).

