A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da secretaria municipal de saúde, realiza nesta sexta-feira,16, mais um dia de vacinação para pessoas idosas acima de 62 anos e profissionais de saúde para primeira e segunda dose.

A chamada é uma ‘repescagem’ para aquelas pessoas nessa faixa etária que por ventura ainda não tenham recebido sua primeira dose e também para aqueles que estão aguardando a segunda dose da Coronavac/Butantã, ou seja, que tenham recebido a aplicação da primeira dose deste imunizante até o dia 31/03.

A vacinação ocorrerá em uma tenda em frente ao Teatro dos Náuas.

Documentação Necessária – Para ter acesso à vacinação todas as pessoas devem apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência em Cruzeiro do Sul e para aqueles que forem receber a segunda, dose, o cartão de vacina Covid com a primeira dose.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Não se fala em outra coisa em Brasil Novo, na Região do Xingu, sudoeste paraense: um homem de 52 anos foi flagrado roubando calcinha e sutiã do varal da casa de uma moradora da cidade, de pouco mais de 14 mil habitantes, e quase foi linchado por populares.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.