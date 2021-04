Nos lugares mais distante a equipe da saúde chega e imuniza os moradores – Foto: Assecom

No Sábado (09), por determinação do Prefeito César Andrade foi dado início as ações no Beiradão do Alto Juruá, Rio Cruzeiro do Vale e Baixo Juruá atendendo 27 localidades rurais, com um total de 483 pacientes vacinados.

Técnicos em Enfermagem e Enfermeiros que fazem parte das ações estratégicas para imunização da população tradicional ribeirinha seguem com a intensificação dos atendimentos visando imunizar os moradores com idade entre 35 e 59 anos.

Porto Walter segue as estratégias do Ministério da Saúde, através do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19.

Vice-prefeito Guarsônio Melo e a secretária de saúde Ana Flávia – Foto: Assecom

O vice-prefeito Guarsônio Melo, e a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo acompanharam as ações e testemunharam os agradecimentos da população.

“A campanha iniciou priorizando os profissionais de saúde, depois idosos e agora para os moradores da zona rural. É gratificante ouvir de um paciente que as ações são uma esperança para combater essa doença”, relata a Secretária de Saúde.

A dona de casa Maria Terezinha, 43 anos, agradeceu ao Prefeito César Andrade, ao vice Guarsônio Melo e a Secretária de Saúde, Ana Flávia pelas ações.

“Estava contando os dias, faço tratamento de câncer e cheguei a adiar viagens com medo desse vírus. Mas agora, com a primeira dose da vacina estou mais tranquila, é uma dose de esperança. Obrigado”, declarou a moradora da Comunidade Vitória.