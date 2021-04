Após o projeto ser aprovado no Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), em uma conversa realizada pela Prefeita Fernanda Hassem junto com a diretora Waleska Bezerra, em Rio Branco, as equipes técnicas da Prefeitura de Brasileia e do Depasa realizaram na manhã de quinta-feira (15), uma visita técnica aos bairros que serão contemplados pelo programa.

No total serão instalados mais de três mil metros de rede pra levar água aos bairros José Rabelo, Samaúma e Nazaré. O governo, por meio do Depasa já iniciou a compra de materiais e insumos.

Para Prefeita Fernanda Hassem essa parceria do Governo do Acre com a Prefeitura de Brasileia é motivo de muita alegria. “Hoje é um dos dias mais especiais e importantes nesse meu novo mandato. A aprovação e execução desse projeto que garante água encanada na casa dos moradores dos bairros contemplados me emociona muito, pois eu sei a importância e qualidade de vida que é ter água dentro da sua casa, e mais, essa foi uma das garantias que dei durante a campanha para o meu povo e que hoje venho visitar para dar as boas novas”, destacou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

Com o projeto finalizado mais de mil famílias serão beneficiadas com água na torneira e chuveiros das suas casas. Depois do anel viário esse é o maior trabalho de infraestrutura que o Governo do Acre junto a Prefeitura de Brasileia estarão realizando no município.

A diretora do Depasa Waleska Bezerra falou dos avanços do da instituição e do trabalho que será realizado. “Estou muito feliz junto com a prefeita de realizar esse sonho, um sonho que a Fernanda já luta há muitos anos e agora com a aprovação do governador Gladson iremos executar a obra. E se Deus quiser nós ainda vamos longe com essa parceria, levando melhorias para a população”, falou Waleska Bezerra, diretora do Depasa.

A moradora do 8 de maio, Francisca, falou da emoção em ser contemplada. “Essa é uma das melhores coisas que estão acontecendo aqui no bairro, depois de ter ganhado nosso lugar para morar. A água está chegando em uma boa hora, nós podemos viver sem muitas coisas, mas sem água é bem difícil. Então nós só temos a agradecer a prefeita Fernanda por esse trabalho”, ressaltou Francisca.

