Um crime bárbaro foi registrado na noite dessa terça-feira (13) na zona rural de Brasiléia, no interior do Acre. Milton da Silva Desiderio foi morto com vários golpes de foice na cabeça enquanto dormia em sua casa em um ramal no quilômetro 13 da BR-317.

O principal suspeito do crime, José Francisco Santos Freitas, de 55 anos, foi preso em flagrante e confessou ter matado Desiderio. Segundo ele, o motivo foi que a vítima o ameaçava de morte.

O caso chegou à polícia por meio de um morador da região. Quando a equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre se deslocava até a casa da vítima, encontrou o suspeito na entrada do ramal. Ao fazer a abordagem, os policiais encontraram uma faca com ele e ele acabou contando como tudo aconteceu.

Freitas relatou à polícia que prestava serviço na casa de Desiderio há cerca de duas semanas, que a vítima consumia bebida alcoólica todos os dias e que ficava o importunando. Aos policias, o homem disse que entrou no quarto da vítima enquanto ela estava dormindo e desferiu dois golpes de foice na cabeça dela.

A Polícia Civil e perícia técnica foram acionadas e durante a remoção do corpo de Desiderio foi encontrada a foice que teria sido usada no crime. Segundo a polícia, o objeto ainda estava sujo de sangue. O suspeito e a arma usada no crime foram levados até a delegacia da cidade para os devidos procedimentos. Do G1 Acre.

