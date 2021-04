A decisão do Supremo anula as condenações do petista na Lava Jato e o coloca definitivamente de volta ao jogo político – Foto: Stuckert

Brasil 247 – O ex-ministro Fernando Haddad comemorou pelo Twitter nesta quinta-feira (15) o posicionamento da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de julgar a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgar os processos contra o ex-presidente Lula.

“Não há paz sem justiça. Moro incompetente; Moro parcial”, escreveu Haddad.

Julgamento no STF

Após o Supremo Tribunal Federal (STF), por 8 a 3, declarar a 13ª Vara Federal de Curitiba e, por consequência, o ex-juiz Sergio Moro, já colocado como suspeito pela Corte, incompetente para julgar o ex-presidente Lula, o ex-presidente se tornou o assunto mais comentado no Twitter no Brasil.

A decisão, na prática, anula as condenações do petista na Lava Jato e o coloca definitivamente de volta ao jogo político-eleitoral, podendo se candidatar à presidência da República em 2022.

Pesquisa divulgada na quarta-feira (14) aponta que ele tem 52% dos votos contra 34% de Jair Bolsonaro no segundo turno.

ACABOU PRA VOCÊ BOLSONARO PQ AGORA O COMEBACK DO LULA É OFICIAL! VEM 2022! pic.twitter.com/BWUl2gD8ui — Taylor Proletariada (@reputation9789) April 15, 2021

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A apresentador do programa Alerta Nacional, Sikêra Júnior, fez um desabafo durante o programa, onde na oportunidade chamou a atenção de Bolsonaro para a situação em que o país enfrenta. Sikêra sempre defendeu o presidente afirma pagar um alto preço por isso.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.