Policiais Militares, do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO/PMAC), recuperam dois veículos roubados e apreenderam um simulacro de arma de fogo, nesta quarta-feira(14). As ações se deram nos bairros sobral e taquari, em Rio Branco.

A primeira ação ocorreu na estrada da Sobral, os militares foram informados de que uma motocicleta pertencente a Secretária Municipal de Saúde(SEMSA) havia sido roubada. Após patrulhamento pela região, o grupamento GIRO localizou a motocicleta com dois indivíduos que foram detidos, um deles portando um simulacro de arma de fogo.

A segunda ação se deu no bairro Taquari, durante patrulhamento pela rua Lourival Ribeiro, os militares visualizaram uma camionete modelo Amarok, em situação de suspeita, em uma área de mata. Após verificação no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), foi constatado que o veículo está com restrição de roubo.

Os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia. Os veículos foram removidos ao pátio do Departamento Estadual de Transito(DETRAN).

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Não se fala em outra coisa em Brasil Novo, na Região do Xingu, sudoeste paraense: um homem de 52 anos foi flagrado roubando calcinha e sutiã do varal da casa de uma moradora da cidade, de pouco mais de 14 mil habitantes, e quase foi linchado por populares.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.