O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) protocolou nesta quinta-feira (15) um requerimento de indicação no Ministério da Saúde, para que sejam tomadas as medidas necessárias que visam acelerar a vacinação contra a Covid-19 em todo o Brasil.

Além disso, o parlamentar solicita ainda o lançamento de uma campanha publicitária nacional em TV aberta, rádio e internet com informações sobre a prevenção da doença e orientações sobre o calendário de vacinação dos grupos prioritários alertando sobre as duas doses da vacina.

No requerimento, Jesus Sérgio afirma que com a vacinação contra a Covid-19 em andamento no Brasil e apesar dos meios de comunicação de massa contribuírem com informações importantes nota-se, de acordo com dados do Ministério da Saúde, que mais de 1,5 milhão de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 não voltaram para tomar a segunda dose.

Essa situação é encontrada em todas as regiões do país e preocupa pela possibilidade de comprometimento da eficácia da vacina e da imunização das pessoas que não se apresentam dentro do prazo estabelecido em bula pelo fabricante.

“No Acre são mais de seis mil pessoas que receberam a primeira dose e não voltaram no prazo indicado para receber a segunda. Se essa situação continuar não teremos a população imunizada e corremos sérios riscos de fracassarmos no processo de vacinação.

O que queremos é diminuir as mortes e o número de infectados por Covid-19 no Brasil. Por isso, é urgente uma campanha nacional do Ministério da Saúde para esclarecer a população sobre os cuidados na prevenção e na vacinação”, afirmou Jesus Sérgio.

