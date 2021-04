Com a previsão para inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, entre o Acre e Rondônia, para o final do mês de abril, o Ministério Público do Acre e o Ministério Público Federal expediram uma recomendação ao governo do estado e à Polícia Militar para que adotem providências para impedir aglomeração de pessoas no estado, diante da pandemia.

A recomendação cita notícias dando conta de que a ponte deve ser inaugurada no dia 29 de abril, com possível visita do presidente Jair Messias Bolsonaro e sua comitiva ao Acre.

Entramos em contato com a porta-voz do governo, Mirla Miranda, para confirmar a possível inauguração da ponte no final do mês e para saber o posicionamento sobre a recomendação, mas foi informado que o governo “por hora não vai se pronunciar.”

Os órgãos reforçam a necessidade das medidas preventivas e lembram da última visita feita por Bolsonaro ao Acre em fevereiro deste ano, durante a alagação. Após a visita, os MPs chegaram a fazer um pedido à Procuradoria-Geral da República para a responsabilização do presidente e de outras autoridades federais por crimes contra a saúde pública.

Na época, Bolsonaro visitou o município de Sena Madureira, sobrevoou áreas alagadas e ainda concedeu entrevista coletiva em Rio Branco. O motivo da representação foi que o presidente e demais autoridades que o acompanhavam na visita ao estado não usavam máscara e ainda teriam gerado aglomeração ao andar por ruas de cidade no interior, o que está proibido durante a pandemia da Covid-19.

Na recomendação, o MP-AC e MPF ressaltam que todas as regionais de saúde do Acre estão no nível de emergência, representado pela bandeira vermelha, e consideram o grave cenário atual da Covid-19 no estado do Acre, com crescente número de casos. O que, segundo eles, exige reforços para coibir aglomerações e a observância das normas sanitárias, como o uso de máscaras.

Por isso, os órgãos recomendam que sejam suspensos “imediatamente” quaisquer eventos que gerem aglomeração de pessoas e que se estendam pelo estado do Acre. Além disso, que seja fiscalizado o uso obrigatório de máscara pelas autoridades públicas que eventualmente passem pelo estado.

O documento aponta ainda que o desacatamento das medidas recomendadas pode gerar responsabilização cível e penal, por conta do descumprimento de medidas sanitárias.

Obras da ponte

A estrutura de 1,9 Km de extensão está sendo construída desde 2014 e tem o objetivo de interligar Rondônia ao Acre. A obra foi orçada em R$ 130 milhões.

O acesso à ponte já está pavimentado no lado do Acre e, até janeiro, estava com 97,22% no lado de Rondônia, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Enquanto a entrega da ponte não é feita, motoristas e motociclistas utilizam uma balsa para atravessar o Rio Madeira. A última previsão era que a ponte ficasse pronta em março deste ano.

Segundo o Dnit, o motivo do atraso é em decorrência da “queda na produção nacional de alguns insumos” causada pela pandemia da Covid-19.

A estimativa é de que mais de 2 mil veículos passem pela ponte assim que ficar pronta. A expectativa é de também agilizar e baratear o transporte de mercadorias entre os dois estados.

A obra já sofreu alguns atrasos. Entre muitas previsões, a última era de que a estrutura seria inaugurada no fim de 2020. Caso não ocorram novos atrasos, a ponte será inaugurada até o final de abril. Do G1 Acre.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Não se fala em outra coisa em Brasil Novo, na Região do Xingu, sudoeste paraense: um homem de 52 anos foi flagrado roubando calcinha e sutiã do varal da casa de uma moradora da cidade, de pouco mais de 14 mil habitantes, e quase foi linchado por populares.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.