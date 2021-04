Vereadora cobrou ações de melhoria durante sessão. Imagens de arquivo da sessão ordinária desta sexta-feira (15).

Lene que faz parte da base do prefeito e é cunhada da vice Marfisa Galvão, disse que a prefeita Socorro Neri (PSB) foi batizada de Led, buracos e que não quer ver Bocalom sendo tratado dessa maneira.

“Não é preciso esperar o verão para arrumar os buracos no asfalto, ao menos dessas vias principais da cidade. As pessoas estão reclamando com razão, são vias importantes, corredores de ônibus e até bananeira plantaram, ” disse Lene Petecão.

Outras reivindicações de diversos parlamentares foram expostas na sessão desta manhã de sexta-feira. Por outro lado Bocalom fala da economia feita, coo se a prefeitura fosse uma empresa e não precisasse fazer grandes investimentos na cidade.

