O presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, Franciney Freitas, PP, aproveitou o período invernoso e que proporciona melhor navegação para visitar os rios da região.

No último domingo o presidente da Câmara esteve com o senador Sérgio Petecão na comunidade Simpatia e em conversa com o mesmo falou da necessidade e da importância da limpeza dos rios na região. Com isso, nesta terça-feira, 13, o vereador Franciney entregou pessoalmente ao senador o ofício onde solicitou uma emenda no valor de 300 mil reais para a limpeza e retirada de balseiros nos rios da cidade.

O senador Petecão, destacou a importância do pedido feito pelo presidente da Câmara, Franciney Freitas.

“Ao cumprirmos agenda juntos na comunidade Simpatia, ouvi do nosso presidente essa necessidade tão útil para esses ribeirinhos. Hoje recebi o ofício aqui na Câmara e pode ter certeza que irei me empenhar o máximo para alocar e liberar o mais rápido possível essa emenda tão importante.”

O presidente da Câmara Franciney Freitas disse que nesse momento de andanças e visitas as comunidades é preciso buscar mecanismos para ajudar os moradores mais distantes do centro da cidade.

“Nesse período invernoso apreveitei para percorrer nossos rios, a estrada de nosso ribeirinhos e percebi a necessidade de limparmos essas vias de trafegabilidade, tirando pontas paus e balseiros que prejudicam a navegação. Sei que o município não tem estrutura para isso, por esse motivo estou solicitando essa emenda ao nosso senador para que possa alocar e liberar uma emenda de 300 mil reais para que a prefeitura possa realizar esse importante trabalho para nossas comunidades ribeirinhas.”.

Assessoria