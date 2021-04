Assessoria – A crise de saúde que o mundo está vivendo tem pedido a união de todos. Mas, neste momento de pandemia, a solidariedade de todo o país é a marca do amor ao próximo.

O governo do Acre, por meio do Gabinete da Primeira-Dama Ana Paula Cameli e da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), recebeu nesta terça-feira, 13, do Instituto Avon, por intermédio da Cruz Vermelha Brasileira e do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), 40 mil produtos de higiene pessoal. A entrega foi realizada na sede da SEASDHM, em Rio Branco.

Foram doadas 20 mil unidades de sabonetes e mais 20 mil de álcool em gel de 200 ml. Os produtos serão destinados a todos os municípios do Acre, para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, na prevenção do coronavírus.

A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, disse que a doação evidencia uma virtude primordial neste momento crítico que o Acre enfrenta.

“A solidariedade é um pilar fundamental e estou muito feliz em receber essa doação. Vamos poder incentivar os cuidados na prevenção e combate à Covid-19. Gratidão à Cruz Vermelha Brasileira e à Avon, pelos donativos, e ao Poder Judiciário, pela campanha que tem atraído tantas doações”, agradeceu.

A campanha SOS Acre, realizada por meio da Associação do Ministério Público do Estado, em parceria com o TJAC, tem contribuído com as doações destinadas à população que vem sofrendo com a situação de calamidade que assola o Estado.

“O Tribunal de Justiça do Acre é parceiro na campanha SOS Acre e hoje estamos realizando a entrega dessa doação da Avon ao Estado, para ajudar a população neste momento crítico”, ressaltou a presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Não se fala em outra coisa em Brasil Novo, na Região do Xingu, sudoeste paraense: um homem de 52 anos foi flagrado roubando calcinha e sutiã do varal da casa de uma moradora da cidade, de pouco mais de 14 mil habitantes, e quase foi linchado por populares.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.