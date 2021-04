A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) recebeu nesta quarta-feira, 14, produtos da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A entrega da cestas de alimentos a famílias do município foi acompanhando pelo Secretário de Assistência Social Djailson Américo e equipe.

A entrega dos produtos à equipe de Assistência Social é feito pela Cooperativa de produtores agroflorestais e agricultores familiares de Brasileia (COOPERGRÂOS). São produtos da agricultura familiar, feijão, farinha, limão, banana, mandioca, cheiro verde, pepino, alface, pimentinha entre outros alimentos que são entregues às famílias de baixa renda já selecionadas pela Secretaria de Assistência Social.

Solange Fernandes foi uma das beneficiária dos alimentos do PAA e disse que neste momento é muito importante receber uma cesta. “É uma ajuda boa, sabemos que nesta pandemia está difícil emprego, e toda ajuda é importante, tenho 3 filhos e os alimentos vão ajudar muito na alimentação da minha família”, disse.

No primeiro momento 30 famílias serão beneficiadas com alimentos. Jaira Silva, presidente da Cooperativa falou da retomada do PAA “Esse programa é de fundamental importância para o município, estamos retomando agora as atividades, e o retorno do PAA gera renda aos agricultores neste momento tão difícil da pandemia, estamos beneficiando famílias que precisam neste momento de alimentos, a prefeitura de Brasiléia tem sido sempre parceira na distribuição das cestas” finalizou.

A entrega é realizada na sede CRAS, seguindo todos os cuidados sanitários para entrega. Os funcionários, sempre usando máscara e higienizando com álcool em gel. Deuzimar Moura que trabalha no Cras falou da importância: “A prefeita Fernanda Hassem, sempre preocupada com a população de Brasiléia, e o retorno do PAA é uma forma de ajudar as famílias que precisam de Alimentos dentro de suas casas, além de ajudar a renda dos produtores rurais” finalizou.

