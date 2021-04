As investigações que tentam desvendar o paradeiro do jovem Elionai da Silva Souza, de 18 anos, desaparecido desde o dia 26 de março, apontam que ele está vivo e continua em Rio Branco. A informação é do delegado Lucas Pereira, coordenador da Delegacia da 2ª Regional, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

Souza saiu de casa para fazer compras para a avó, por volta das 16 horas do dia 26 de março e depois disso teria ido na casa de uma amiga, mas, ao sair da casa dela, desapareceu. A família fez um boletim de ocorrência na Delegacia da 2ª Regional.

“A situação ainda é mesma, ainda estamos procurando o Elionai. Estávamos trabalhando com várias hipóteses pelo fato do sumiço, mas, aparentemente, ele está vivo, só que dando trabalho para a gente encontrá-lo. Estamos indo em vários lugares, pedindo imagens de câmeras”, relatou.

As últimas informações obtidas pela família são de que o jovem foi visto no dia 1º de abril nas proximidades da Corrente, também no Segundo Distrito. Segundo o delegado, foram solicitadas imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento para confirmar a identidade do rapaz.

“Estamos empreendemos o máximo de esforço possível. O local onde está ainda é incerto, mas estamos procurando para devolvê-lo à família. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele pode entrar em contato com a polícia, seja na Delegacia da 2ª Regional ou em qualquer outra. Pedimos o apoio dos amigos e conhecidos para achar esse rapaz”, concluiu.

Família abalada

A prima e uma das responsáveis pelo rapaz, Daniela Fernandes, contou que a avó de Souza está muito abalada e tomando remédios para dormir. “Temos sim, esperança de encontrá-lo e já colocamos nas mãos de Deus, que esteja protegendo e cuidando dele. Mas, está muito difícil essa situação”, lamentou.

Daniela explicou que o primo não tem nenhum problema de saúde, sempre foi discreto e nunca apresentou transtornos. Daniela afirmou que o primo tinha se alistado recentemente no Exército Brasileiro e também frequentava a igreja.

“Nunca foi de ficar até tarde fora de casa. No dia em que sumiu percebemos logo, porque não era de passar muito tempo fora de casa, nunca foi de ir para festa e nem de muitos amigos. Não temos ideia do que aconteceu, a família está muito abalada, não comemos direito e tudo que fazemos é pensando nele. Continuamos com as buscas”, afirmou. Do G1 Acre.

