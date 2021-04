Diante do desleixo do prefeito Bocalom (PP) com o patrimônio público, os moradores do bairro Preventório, em Rio Branco não tiveram outra alternativa a não ser fazer uma cotinha para ajeitar a rua Rio grande do sul, para assim minimizar os transtornos causados pela falta de trafegabilidade das vias públicas.

Lamentavelmente a problemática já havia chegado ao conhecimento do Poder Público Municipal, porém nenhuma ação de reparação ou até mesmo paliativa foi tomada e os moradores afetado ficaram a mercê da própria sorte.

Um dos moradores gravou um vídeo no momento em que uma máquina faz os trabalhos de recuperação. De acordo com o morador, o valor pago pelo serviço foi de R$ 600,00 (seiscentos reais) e completou afirmando que pagando esse valor, para fazer o serviço que é de responsabilidade da prefeitura, já tira do feijão e o arroz.

Sem dúvidas a população rio-branquense está muito insatisfeita com os rumos que a administração de Bocalom vem tomando, pois da mesma forma que há problemas de infraestrutura no bairro Preventório, há também em outras localidades da capital Rio Branco.

