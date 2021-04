Bolsonaro tem o controle de apenas quatro dos 11 integrantes da CPI entre os membros indicados até o momento – Foto: Reprodução

Da revista Fórum – Jair Bolsonaro (Sem partido) externou a apoiadores no final da noite desta terça-feira (14) seu descontentamento com a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado, que investigará as ações do governo federal na pandemia e ficou restrita apenas aos repasses do Planalto no que tange à governadores e prefeitos.

“O dia que eu passei e quer que eu sorria?”, disse a uma apoiadora na portaria do Palácio do Planalto. Bolsonaro tem o controle de apenas quatro dos 11 integrantes da CPI entre os membros indicados até o momento.

De semblante fechado, Bolsonaro voltou a falar que o fechamento de “tudo” está acabando com empregos e mostrou impaciência ao ouvir uma apoiadora que agradeceu a transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, em Israel. “Isso não é apenas para dar uma canetada”, disse, ressaltando que “infelizmente” parou de conversar com autoridades israelenses sobre o assunto devido à pandemia.

