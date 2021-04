A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 526 casos de infecção por coronavírus nesta quarta-feira, 14, sendo 142 casos confirmados por exames de RT-PCR e 384 por testes rápidos. O número de infectados saltou de 74.007 para 74.533 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 195.151 notificações de contaminação pela doença, sendo que 119.885 casos foram descartados e 733 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 62.449 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 301 pessoas seguem internadas.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio. As informações são atualizadas na plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

Diante da taxa de ocupação de leitos sobrecarregada no Sistema Único de Saúde, o Estado segue agora trabalhando, com apoio do governo federal, com a transferência de pacientes para outras localidades onde há disponibilidade de leitos para tratamento da Covid-19. A lista de espera por vagas de UTI e enfermaria consta no PDF de assistência, anexado a este boletim.

Mais 7 notificações de óbitos foram registradas nesta quarta-feira, dia 14, sendo 5 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.374 em todo o estado.

Óbitos do sexo masculino:

Morador de Rio Branco, R. F. S., de 105 anos, deu entrada no dia 25 de março, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, vindo a falecer no dia 28 de março.

Morador de Xapuri, M. M. F., de 72 anos, deu entrada no dia 19 de março, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e veio a óbito no dia 31 de março.

M. D. Q., de 79 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 8 de abril, vindo a falecer no dia 13 do referido mês.

Morador de Rio Branco, R. F. S., de 82 anos, deu entrada no dia 3 de abril, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 13 de abril.

Morador de Rio Branco, J. S. F., de 35 anos, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 4 de abril, vindo a óbito nesta terça-feira, dia 13.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Rio Branco, M. T. F., de 82 anos, deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), no dia 23 de março, vindo a óbito no dia 25 de março.

Moradora de Rio Branco, C. K. S. L., de 36 anos, deu entrada no dia 23 de março, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e faleceu no dia 8 de abril.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Não se fala em outra coisa em Brasil Novo, na Região do Xingu, sudoeste paraense: um homem de 52 anos foi flagrado roubando calcinha e sutiã do varal da casa de uma moradora da cidade, de pouco mais de 14 mil habitantes, e quase foi linchado por populares.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.