A Prefeitura do município de Rodrigues Alves, em parceria com a Marinha do Brasil e com o apoio da Câmara Municipal, iniciou-se nesta segunda (12) os atendimentos médicos nas mais areadas áreas, incluindo atendimento odontológicos nas comunidades Ribeirinhas do município.

A primeira comunidade a ser contemplada com os atendimentos foi a Foz do Paraná e comunidades vizinhas, onde serão três dias de atendimentos, com previsão de mil pessoas serem atendidas nestes três dias.

O prefeito do município, Jailson Amorim, esteve acompanhando durante todo o primeiro dia esta ação que sem dúvidas irá beneficiar um grande número de pessoas.

“Esses atendimentos médicos realizados por essa equipe da nossa marinha brasileira é de extrema importância e serão realizados em todas as comunidades ribeirinhas, não só do Rio Juruá, mas também dos Igarapé Paraná dos Mouras e Apuí, esta ação estará acontecendo durante todo mês de abril e maio”, concluiu Jailson Amorim.

