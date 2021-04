Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Turismo, preparou um Plano Municipal de Turismo e Empreendedorismo. Segundo a própria secretária de Turismo, Gleiciane Cruz, o plano foi feito em cima de ideias ousadas e inovadoras. E já foi apresentado para o prefeito Zequinha Lima e para o vice-prefeito Henrique Afonso, traça ações de impacto, que serão desenvolvidas ao longo dos quatro anos de mandato da atual gestão.

Entre os principais pontos apresentados está a revitalização de lugares históricos do município, como a construção de um mirante no Morro da Glória, recuperação do mirante do cais, antigo fórum, da Casa dos Ruelas e criação do Parque Ecológico Coração Verde.

O vice-prefeito Henrique Afonso destacou a necessidade das ações serem realizadas de forma integrada entre as secretarias municipais para o desenvolvimento das ações de forma concreta.

“Tenho acompanhado o desenvolvimento do plano de turismo e estou muito feliz com os resultados. Os trabalhos vão acontecer de forma integrada, com a união de todas as secretarias. Temos uma equipe competente e vamos colher muitos resultados positivos ao longo da gestão”, enfatizou o vice-prefeito.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu o empenho de toda equipe, e se mostrou muito feliz com o projeto que busca proporcionar um novo visual para cidade, fortalecer o turismo e o desenvolvimento econômico da região.

“O turismo vai melhorar muito a vida das pessoas, atrair turistas para nossa cidade, vai ajudar bastante no período pós-pandemia. Estamos iniciando muito bem, com um plano para os próximos quatro anos. Estou muito feliz e com grandes expectativas de trabalho para nossa gestão. A nossa equipe está de parabéns pelo desenvolvimento desses projetos”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Não se fala em outra coisa em Brasil Novo, na Região do Xingu, sudoeste paraense: um homem de 52 anos foi flagrado roubando calcinha e sutiã do varal da casa de uma moradora da cidade, de pouco mais de 14 mil habitantes, e quase foi linchado por populares.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.