Uma operação contra um grupo criminoso cumpriu 19 mandados judiciais nas cidades de Rio Branco e Bujari na manhã desta terça-feira (13). Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) desarticularam um grupo de criminosos responsável por aplicar castigos disciplinares dentro da facção. Essa é mais uma fase da Operação Sinapse.

“Era uma célula de líderes, o pessoal responsável por aplicar disciplinas e pessoas que comercializavam quantidade significativa de drogas. Cumprimos uma ordem judicial no município de Bujari e as demais ordens judiciais no Segundo Distrito da capital”, disse o delegado Pedro Paulo Buzolin.

As investigações duraram seis meses. Dos 19 mandados judiciais, dez foram de prisão e nove de busca e apreensão. O delegado Pedro Vinicius diz que, com o material apreendido, novas investigações devem iniciar.

“Essa operação desarticulou uma célula, e, certamente, isso significa uma desarticulação desse núcleo. Nosso trabalho agora prosseguir, continuar as investigações para que outras células, outras pessoas sejam presas e então responsabilizadas.” Do G1 Acre.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Não se fala em outra coisa em Brasil Novo, na Região do Xingu, sudoeste paraense: um homem de 52 anos foi flagrado roubando calcinha e sutiã do varal da casa de uma moradora da cidade, de pouco mais de 14 mil habitantes, e quase foi linchado por populares.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.