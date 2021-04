O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, sancionou a Lei N° 581, que isenta os moradores da zona rural de pagarem a taxa de contribuição para iluminação pública.

A Lei foi publicada na edição desta Terça-Feira (13) do Diário Oficial do Estado e por conseguinte, ainda essa semana a Prefeitura estará encaminhando as peças da propositura à Energisa – Distribuidora Acre, para que a mesma se abstenha de fazer a cobrança da taxa.

Vale destacar que o Projeto de Lei é de autoria do Vereador Juraci Pacheco e que o mesmo projeto havia sido apresentado por Jerry quando foi Vereador, no entanto o prefeito da época não sancionou.

“Tomei a iniciativa de reapresentar esse projeto que era de autoria do ex-vereador e atual Prefeito, Jerry Correia, porque é uma forma de fazer justiça com o morador da zona rural, uma vez que ele não usufrui do serviço de iluminação pública. Então, com o apoio e voto favorável dos demais Vereadores, aprovamos por unanimidade esse projeto que hoje se transformou na Lei Municipal Nº 581 e ficará para a história do nosso município,” disse Juraci.

O Prefeito Jerry ao sancionar a Lei, denotou estar feliz por ver que os Vereadores da legislatura atual têm o mesmo pensamento que ele, “Sou grato ao Vereador Jura pela apresentação do Projeto e aos demais Vereadores por aprovarem por unanimidade. É importante ver que estamos em sintonia, pois todos queremos o melhor para a população sem esquecer o povo da zona rural que tanto merece nosso apoio e dedicação,” disse Jerry.

