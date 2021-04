Em vídeos que circulam nas redes sociais, mostram a manifestação do internauta Mi do Calafate, que resolveu chamar atenção para a buraqueira na única e principal via de ligação dos Bairros da Região do Calafate com o centro da capital Rio Branco.

No vídeo, o morador aparece plantando uma bananeira em um dos muitos buracos entorno da Rotatória que divide o acesso, do bairro a entrada de um Residencial particular que está em construção nas imediações.

Construída ainda na gestão da prefeita Socorro Neri, a rotatória não resistiu ao primeiro inverno e vem causando inúmeros transtornos aos milhares de condutores que trafegam diariamente pelo local. Moradores dizem que com os buracos e escuridão, fica propício para os criminosos agirem durante a noite, por isso pedem providências urgente.

Tentamos contato com a direção da EMURB, mas até o fechamento da matéria não obtivemos retorno.

