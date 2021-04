“Deixo o meu protesto que o Governo do Acre pague os 5 meses de atraso da insalubridade e do adicional do auxílio covid-19 aprovado na Aleac para os servidores da saúde”, disse Jenilson Leite na sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre, nesta terça-feira (13), ao falar da visita feita no Pronto Socorro de Rio Branco com os Sintesac e Sindmed.

O parlamentar que visitou a unidade de saúde no último sábado (10), com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre e do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre, relatou que conversou alguns profissionais, “Estivemos com os técnicos de enfermagem que estão todos os dias no combate a covid-19 e deixam suas famílias em casa estão recebendo apenas R $72 no plantão extra”.

Jenilson ainda lembrou que o Governo do Acre não está pagando o auxílio emergencial para saúde e nem a insalubridade, “No atual momento, não estamos vendo o pagamento do auxílio e nem da insalubridade, já são 5 meses esperando o auxílio covid e somado a isso vem a desvalorização do servidor em saúde”, disse.

Ao finalizar, o deputado disse que iria conversar com o secretário de saúde junto com os sindicatos.

“Encontramos muitas coisas que estão anexadas ao relatório feito pelo Sindimed, e isso vamos tratar com o secretário de saúde, Alysson Bestene, para sabermos o que estão sendo feitas para sanar”, falou o deputado.

