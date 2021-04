Em conversas com a direção nacional do PSDB, Gladson já havia externado o desejo de se filiar na sigla, mas passada eleição resolveu permanecer no PP, onde fez um ato de retorno na manhã de ontem na sede do partido.

Mesmo permanecendo no Progressista, Gladson ganhou a confiança da direção nacional do PSDB e dará as cartas nos rumos político aqui no estado. Para isso escalou um dos homens de maior confiança de seu governo, Alysson Bestene que atualmente é secretário de saúde e cotado para ser o provável vice na chapa de Cameli na disputa de 2022.

Além de Alysson Bestene, diversos outros quadros do PP já estariam arrumando as malas para desembarcar no PSDB, inclusive um parlamentar de influência na base governista, segundo nos relatou um dos que acompanhará o secretário.

Atual presidente da sigla, deputada federal Mara Rocha, já foi informada pela direção nacional que o controle do ninho tucano ficará com o governador Gladson Cameli e já tratou de anunciar sua saída.

Alysson é hoje o nome preferido do governador para compor a chapa de vice na disputa pela reeleição, mas que também não é descartado como um provável candidato a deputado federal, caso articulação de vice não se concretize.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Não se fala em outra coisa em Brasil Novo, na Região do Xingu, sudoeste paraense: um homem de 52 anos foi flagrado roubando calcinha e sutiã do varal da casa de uma moradora da cidade, de pouco mais de 14 mil habitantes, e quase foi linchado por populares.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.