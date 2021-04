O prefeito Zequinha Lima esteve na localidade, junto com a autora da emenda a deputada Jéssica Sales, neste domingo, 11, para fazer a inauguração do local. A obra foi construída com recursos federais no valor de R$ 476.791,50.

O senador Sérgio Sérgio Petecão também participou da entrega, além do presidente da Câmara de Vereadores Franciney Freitas, os vereadores Betão da BR, Zaldo mototáxi, Antônio Cosmo, a primeira-dama Lurdinha Lima (coordenadora do Projeto Juruá Solidário) e secretários municipais. “Nossa prioridade será sempre a população, e vamos seguir como parceiros nesse objetivo sempre”, falou o senador Sérgio Petecão.

A deputada Jéssica Sales enfatizou a importância da união entre os poderes para levar benefícios para população rural e urbana, e parabenizou os trabalhos da gestão municipal.

“O Zequinha tem uma forma diferente de fazer gestão, e terá a oportunidade de mostrar isso para todos vocês, ele está ouvindo as comunidades, para saber o que cada local precisa, e eu estarei junto, em parceria com a prefeitura, para ajudar a gestão no que precisar, pois quem sai ganhando é nossa população”, relatou a deputada.

De acordo com o prefeito Zequinha Lima, mesmo durante a pandemia a prefeitura tem realizado todo esforço para dar continuidade as obras e não deixar os serviços pararem.

“Daqui a pouco, quando esse período de pandemia passar, essa quadra será muito usada e de bastante utilidade para os moradores. Para mim é uma honra está aqui na Comunidade Simpatia, acompanhado do Senador Petecão e da Deputada Jéssica Sales, que está trazendo investimentos para essa região, com oportunidade de inaugurar essa linda quadra, e podem ter certeza que as portas da prefeitura estarão sempre abertas para que possamos estabelecer mais e mais parcerias daqui para frente. Vamos caminhar juntos, pois temos que pensar nas pessoas que mais precisam”, destacou o prefeito.

Durante a visita o prefeito aproveitou para visitar a estrutura da unidade de saúde da comunidade, e afirmou que o local receberá em breve investimentos pra proporcionar os atendimentos de forma eficaz.

As pontes Internacional e da Amizade, que ligam, respectivamente, as cidades brasileiras de Epitaciolândia e Brasiléia a Cobija, capital do Departamento de Pando, na Bolívia, foram bloqueadas, por cidadãos brasileiros em protesto contra a prorrogação do decreto boliviano que manteve a fronteira entre os dois países fechada por mais uma semana.

