A Prefeitura de Brasiléia, em parceria com os produtores rurais, realizou na manhã desta segunda-feira, 12, a Abertura do Programa de Apoio a Piscicultura, na comunidade do quilômetro 75, Ramal da Aurora.

A atividade aconteceu na residência do Senhor Ezequias Gonçalves Alves e contou com a presença da Prefeita Fernanda Hassem, Secretário de Agricultura João Rocha, Vereador Jurandir (PROS), equipe técnica da agricultura e os moradores da comunidade.

Reginaldo Cavalcante é morador do ramal do quilômetro 75 e se mostrou bastante satisfeito com o Programa. “Estou muito grato com a vinda da Prefeita Fernanda Hassem hoje aqui em nossa comunidade. A açudagem era um sonho para nós e graças a Deus e ao empenho da Prefeita, vai se tornar realidade”, afirmou.

O Secretário de Agricultura, João Rocha, destaca a importância do Programa.

“Nossa equipe veio hoje para dar o suporte necessário e beneficiar o Ramal da Aurora com o Programa. Estamos otimistas que o trabalho será bastante proveitoso”, disse o Secretário.

A Prefeita Fernanda Hassem mostrou a satisfação em participar da abertura do Programa. “Estamos muito felizes em contemplar a comunidade do quilômetro 75 com o apoio à Piscicultura, exemplo do que já fizemos em outras comunidades, tenho certeza que esse programa voltado à Piscicultura irá beneficiar nossos produtores do Ramal da Aurora e ajudar bastante na geração de renda para as famílias de produtores rurais. A parceria com os produtores tem sido de fundamental importância para o êxito no trabalho junto às comunidades”, finalizou.

