Uma ação integrada dos militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) e do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) evitou que uma camionete fosse levada a Bolívia e trocada por drogas e armas. O fato ocorreu neste domingo, 11, na Rodovia 317, em Epitaciolândia. Dois homens foram presos.

Com apoio de uma equipe do Gefron, a guarnição da Polícia Militar conseguiu realizar a abordagem a uma camionete com placa de Pernambuco e após consultas foi verificado que o condutor apresentava Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada.

A dupla questionada, informou que estaria levando o veículo a Bolívia, para trocar por armas e drogas. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia de Epitaciolândia.

Veja o Vídeo Abaixo: As pontes Internacional e da Amizade, que ligam, respectivamente, as cidades brasileiras de Epitaciolândia e Brasiléia a Cobija, capital do Departamento de Pando, na Bolívia, foram bloqueadas, por cidadãos brasileiros em protesto contra a prorrogação do decreto boliviano que manteve a fronteira entre os dois países fechada por mais uma semana.

