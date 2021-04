Secretaria Judiciária do Supremo compreendeu que o tema do impeachment de Moraes não tem relação com a CPI – Foto: Fellipe Sampaio / SCO / STF

Nomeado por Jair Bolsonaro e totalmente alinhado com o presidente, Kassio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), foi escolhido, nesta segunda-feira (12), para ser relator da ação apresentada pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), que pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Com informações do UOL

A ação ocorre um dia depois da divulgação de uma conversa entre Kajuru e Jair Bolsonaro, gravada pelo senador.

O diálogo teve como principal tema a instalação da CPI da Covid-19, que visa apurar a responsabilidade do governo federal na tragédia provocada no país pela pandemia do coronavírus.

O pedido de impeachment do ministro foi encaminhado por Kajuru ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-RO), em 23 de fevereiro.

O senador acusa o ministro de ter cometido crime de responsabilidade, fazendo críticas ao chamado inquérito das fake news, que investiga ataques e propagação de notícias falsas a respeito de integrantes do STF.

Kajuru tinha solicitado que a ação tivesse relatoria de Luís Roberto Barroso, que tomou a decisão de encaminhar a Pacheco o pedido para instalação da CPI da Covid-19.

Contudo, a Secretaria Judiciária do Supremo compreendeu que o tema do impeachment de Moraes não tem relação com a CPI. Por isso, a escolha do relator foi feita por sorteio.

