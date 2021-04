A forças de segurança unidas atuam no Juruá. Os quase 200 quilos de entorpecentes apreendidos nesta segunda feira, 12 – Foto: cedida

Assessoria – Na madrugada desta segunda-feira, 12, uma ação realizada pelas polícias Militar, Civil, Federal e Gefron apreendeu, na BR-364, em Cruzeiro do Sul, 196 quilos de oxidado de cocaína, ao interceptarem uma caminhonete de cor branca, modelo S-10, oriunda de Governador Valadares (MG).

O comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Evandro Bezerra, narra que as polícias articularam um trabalho coeso, que fizeram planejamento e levantamento prévios, que resultaram na apreensão.

“A nossa equipe, composta por policiais da Companhia de Operações Especiais (COE) e por membros da Radiopatrulha, Trânsito e Rondas Ostensivas e Tático Móvel (Rotam), estava no terreno e fez a abordagem dos indivíduos que estavam indo em direção a Rio Branco”, explicou o comandante.

A Polícia Federal (PF) informou que, nessa ação, foram conduzidos à delegacia três indivíduos do sexo masculino e apreendidos, além dos entorpecentes e dois veículos, três celulares, o que contabiliza um prejuízo de mais de R$ 2,4 milhões para o tráfico da região. “As forças de segurança em Cruzeiro do Sul agem de forma integrada e o nosso objetivo é proteger a sociedade, reprimir o tráfico e outros crimes que, porventura, venham a acontecer”, disse o delegado Fabrício Silva.

Criado recentemente pela gestão do governo do Acre, o Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), que atua no combate a crimes como o tráfico de drogas, vem apresentando bons resultados na região do Juruá.

“Com um pouco mais de um ano, o Gefron, com ações conjuntas, já apreendeu mais de duas toneladas de entorpecentes. Foi uma aposta do governo de Gladson Cameli, para que se quebrasse uma lacuna que existia na segurança das fronteiras de todo o estado, e os números mostram que esse foi um importante investimento feito pelo chefe do Executivo”, analisa o coordenador operacional do Gefron no Juruá, delegado Rêmulo Diniz.

PM destaca o avanço das atuações das forças de segurança com os investimentos feitos pelo governo do Estado

Após o sucesso da ação, o comandante Evandro Bezerra disse que “as forças de segurança estadual têm tido grandes avanços, o que possibilitou acelerar o ritmo das ações no Juruá”.

“Fechamos o ano de 2020 com cerca de 1.600 kg de drogas apreendidas só nesta região. Agora, no quarto mês do ano, as nossas operações já capturaram quase 600 kg de entorpecentes, tudo fruto de operações integradas ou individuais da PM. O fato é que estamos chegando a mais regiões. Eu sempre falo que quem ganha é a sociedade quando o crime é combatido”, observa o comandante.

