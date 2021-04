Com o apoio do governo do estado, por meio do Instituto do Meio Ambiente do Acre (IMAC), a Prefeitura de Plácido de Castro conseguiu 62 metros³ de madeira, para construir as pontes dos ramais do município. Ao todo serão três logradouros beneficiados: ramal da Enco, ramal 16 e do Igarapé Santa Helena.

A solenidade da assinatura do termo de doação entre o município e o IMAC foi realizada nesta segunda-feira (12), no auditório da Secretaria de Produção e Agropecuária. Na qualidade de chefe do executivo de Plácido de castro, o prefeito Camilo Silva foi quem assinou o termo representando os munícipes que serão beneficiados com as pontes.

Além da doação de madeira, o ato do governamental serviu para a assinatura do termo de licenciamento para a construção do anel viário das cidades de Brasileia e Epitaciolândia, pelo governador Gladson Cameli, e o diretor-presidente do IMAC, André Hassem.

O evento contou a presença dos deputados federais Vanda Milani (Solidariedade), Flaviano Melo (MDB), dos prefeitos: Fernanda Hassem (PT), de Brasileia, Sérgio Lopes (PSDB), de Epitaciolândia, Jerry Correia (PT), de Assis Brasil. Também esteve presente o Secretário de Produção e Agronegócio, Nenê Junqueira.

A madeira foi aprendida pelo órgão ambiental por ter sido extraída de forma ilegal. Para que não seja desperdiçada, ela está sendo doada para as prefeituras e instituições filantrópicas.

Na sua fala, o prefeito Camilo Silva agradeceu ao governador Gladson Cameli, o presidente do IMAC, os deputados federais, o secretário de produção pela parceria com o município de Plácido de Castro e a região do Alto Acre. “Em nome da população de Plácido de Castro, nós queremos agradecer ao governador pela doação da madeira e pela parceria, na qual tem nos ajudados a reconstruir diversas pontes do nosso município. Essa parceria tem ajudado ao município a resolver os problemas que mais incomoda nossa população. Também agradeço aos nossos deputados pelo empenho e alocação de recursos para melhorar a vida do nosso povo”, afirma o prefeito.

Prefeito Camilo Silva agradece ao governador Gladson Cameli.

Camilo destaca a sua felicidade em poder melhorar a vida do homem do campo. “Na qualidade de prefeito de Plácido de Castro, me sinto muito feliz em ter assinado esse termo de doação, porque vai garantir a construção das pontes dos ramais da Enco, do ramal 16 e do Igarapé Santa Helena. Para nós é uma satisfação, porque vamos levantar pontes que estão há dois anos dentro dos igarapés e o município não tem condições de bancar essa despesa sozinho. Nossa gratidão ao IMAC e ao governador”.

Nesses cem dias de trabalho como prefeito, o mandatário tem priorizado o desenvolvimento dos moradores da zona rural, com investimento na melhoria dos ramais, construção de pontes, mecanização da agricultura familiar, transferência de tecnologia e doações de sementes para a plantação de feijão.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Não se fala em outra coisa em Brasil Novo, na Região do Xingu, sudoeste paraense: um homem de 52 anos foi flagrado roubando calcinha e sutiã do varal da casa de uma moradora da cidade, de pouco mais de 14 mil habitantes, e quase foi linchado por populares.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.